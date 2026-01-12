Liberati Alberto Trentini e Mario Burlò dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela | il Ministro Valditara esprime soddisfazione per il rientro dei connazionali

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha espresso soddisfazione per il ritorno in Italia di Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati dopo più di 400 giorni di detenzione in Venezuela. La notizia rappresenta un importante risultato diplomatico e umano, segnando la conclusione di un periodo difficile per i due cittadini italiani e le loro famiglie.

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha accolto con soddisfazione la notizia della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, i due cittadini italiani detenuti in Venezuela da oltre un anno.

