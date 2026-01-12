Venezuela Alberto Trentini e Mario Burlò liberati dopo oltre un anno

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti in Venezuela da più di 400 giorni senza accuse ufficiali. Dopo un lungo periodo di detenzione, la loro liberazione rappresenta un importante passo verso il rispetto dei diritti umani e la tutela dei cittadini italiani all’estero. La notizia è stata comunicata ufficialmente, offrendo aggiornamenti sui dettagli della vicenda.

Annuncio ufficiale e dettagli della liberazione. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, due cittadini italiani che erano detenuti in Venezuela da oltre 400 giorni senza accuse formali. I due si trovano ora nella sede dell'Ambasciata italiana a Caracas e presto torneranno in Italia. Secondo Tajani, la decisione di rilasciare i due connazionali è un segno importante di collaborazione da parte delle autorità venezuelane, in particolare della presidente ad interim Delcy Rodríguez, ed è frutto di un lavoro diplomatico condotto con riserbo e impegno. Venezuela, liberati gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò; Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela; "Sono stato in prigione con Alberto Trentini, tra pianti, crisi di ansia e violenze dei carcerieri"; La storia di Alberto Trentini. L'arresto, i 420 giorni di cella, e quei messaggi alla mamma dal carcere: «Attenta alla revisione. E ricarica il cellulare». Venezuela, liberati i prigionieri italiani Alberto Trentini e Mario Burlò. La gioia di Meloni: "Grazie alla presidente Rodriguez" - Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri la notizia della fine della prigionia di altri due connazionali è arrivata dal ministro degli esteri Tajani ... ilrestodelcarlino.it

Chi è Mario Burlò, l’imprenditore liberato in Venezuela insieme ad Alberto Trentini - A settembre Burlò e Trentini avevano ricevuto una visita dell’ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito: aveva detto che stavano bene e aveva dato a Burlò una lettera della famiglia ... ilpost.it

Alberto Trentini torna libero dopo 420 giorni in Venezuela: chi è il cooperante italiano - Alberto Trentini, chi è: la storia dell’operatore umanitario arrestato in Venezuela e tornato libero dopo 420 giorni. notizie.it

Il Venezuela rilascia diversi detenuti, liberi Gasperin e Pilieri

Ma chi è Alberto Trentini, il cui volto è apparso spesso nell'ultimo anno e mezzo sulle testate nazionali La sua detenzione in Venezuela è iniziata il 15 novembre 2024. - facebook.com facebook

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho appena comunicato al Presidente del Consi x.com

