Il mio maestro e amico Morricone | La sua lezione mi cambiò la vita

Ennio Morricone, maestro e amico, ha descritto la sua autobiografia “Inseguendo quel suono” come il suo libro più autentico e curato. Con parole ricche di entusiasmo, ha condiviso come questa opera abbia rappresentato una lezione di vita, sottolineando il suo valore e la profondità del racconto scritto nel 2016 insieme a Alessandro De Rosa.

"Il miglior libro che mi riguarda, il più autentico, il più dettagliato e curato. Il più vero". Non lesinava aggettivi Ennio Morricone parlando dell'autobiografia "Inseguendo quel suono (la mia musica, la mia vita)" scritta nel 2016 con Alessandro De Rosa, arrivata frattanto alla sesta ristampa. "Entrare in contatto con i ricordi non significa solamente malinconia di qualcosa che sfugge via come il tempo, ma anche guardare avanti, capire che ci sono ancora, e chissà quanto ancora può succedere" rifletteva, infatti, il Maestro senza distogliere lo sguardo dal futuro inseguito fino all'ultimo come una fiammeggiante palla di cannone.