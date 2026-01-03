Maduro catturato Siamo all' inizio di una transizione Parla la deputata venezuelana Magallanes
La deputata venezuelana Magallanes ha commentato l’arresto di Maduro, sottolineando come si tratti di un evento atteso da tempo e segnali l’inizio di una fase di transizione politica nel paese. Le sue parole riflettono l’importanza di questa svolta nel contesto venezuelano, indicando un momento di cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro della nazione.
“Si può dire con molta responsabilità che ciò che sta accadendo in Venezuela da stanotte è un giorno atteso da tanti e che siamo all’inizio di una transizione”. E’ il commento al F. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Venezuela, Magallanes: “Gioia e cautela, siamo all’inizio del ritorno alla democrazia”
Leggi anche: Trump: “Maduro catturato in una fortezza, ora Venezuela libero”
Esplosioni e aerei: l'attacco Usa a Caracas. «Catturati Maduro e la moglie»; Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Esplosioni a Caracas, il governo: “Aggressione militare degli USA”. Trump: “Catturati Maduro e la moglie”; Trump: Maduro catturato e portato via durante un attacco in Venezuela.
"Maduro catturato. Siamo all'inizio di una transizione". Parla la deputata venezuelana Magallanes - Dopo essere fuggita grazie all’intervento dell’ambasciata italiana, il membro dell’assemblea nazionale racconta al Foglio "la gioia, l’incertezza e la precauzione”, "un regime frammentato” e la scomme ... ilfoglio.it
Nicolás Maduro catturato dagli USA e portato fuori dal Venezuela: che cosa sappiamo finora - l New York Times, fra gli altri, ha sottolineato come questa operazione sia stata preceduta da una lunga campagna di pressione militare e psicologica ... cdt.ch
L’operazione nella notte: catturati Maduro e la moglie - Poco dopo la mezzanotte tra il 2 e 3 gennaio, la capitale venezuel ... quotidiano.net
Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: "Maduro catturato" Diverse esplosioni sono state registrate nella capitale venezuelana nelle prime ore di sabato. Sui social, il presidente Usa rivendica l'attacco e annuncia la cattura di Maduro - facebook.com facebook
"Maduro catturato nella fortezza", Trump svela i segreti dell'attacco al Venezuela x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.