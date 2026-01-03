Maduro catturato Siamo all' inizio di una transizione Parla la deputata venezuelana Magallanes

La deputata venezuelana Magallanes ha commentato l’arresto di Maduro, sottolineando come si tratti di un evento atteso da tempo e segnali l’inizio di una fase di transizione politica nel paese. Le sue parole riflettono l’importanza di questa svolta nel contesto venezuelano, indicando un momento di cambiamento che potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro della nazione.

"Si può dire con molta responsabilità che ciò che sta accadendo in Venezuela da stanotte è un giorno atteso da tanti e che siamo all'inizio di una transizione".

