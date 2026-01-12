Letizia Battaglia giù il sipario sulla grande mostra fotografica | nel weekend ben 4 mila visitatori

Domenica si è conclusa la mostra “Letizia Battaglia. L’opera 1970-2020” al San Domenico, visitata da circa 4.000 persone nel weekend. L’esposizione, riconosciuta dalla rivista ‘Finestre sull’arte’ come tra le migliori del 2025, ha ripercorso oltre cinquant’anni di carriera della fotografa siciliana, offrendo un’ampia panoramica della sua produzione.

