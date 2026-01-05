La grande mostra fotografica su Letizia Battaglia supera le 30 mila presenze | la terza in Italia
La mostra fotografica dedicata a Letizia Battaglia, in corso al Museo San Domenico fino all’11 gennaio, ha già superato le 30.000 presenze. Con questa affluenza, si colloca come la terza esposizione fotografica in Italia per numero di visitatori, confermando l’interesse pubblico verso il lavoro della nota reporter. Un’occasione per approfondire la sua testimonianza visiva e il suo contributo al racconto della realtà.
La mostra fotografica della reporter Letizia Battaglia, che si chiude il prossimo 11 gennaio, in corso al Museo San Domenico, supererà le 30 mila visite, posizionandosi come la terza mostra fotografica in Italia per volume di visitatori. A dare una spinta finale sono stati proprio i giorni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Silvia Camporesi guida la visita alla mostra della grande fotografa Letizia Battaglia
Leggi anche: Festività al Museo San Domenico: aperture straordinarie e visite guidate per la mostra su Letizia Battaglia
Letizia Battaglia: le “foto di silenzio”; Forlì, grande successo per la mostra dedicata a Letizia Battaglia; Sotto il cielo di Palermo non c’è solo il sangue: cinquant’anni di fotografie di Letizia Battaglia al Museo San Domenico di Forlì; Forlì, la mostra “Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020” aperta fino all’11 gennaio.
Forlì, la mostra “Letizia Battaglia. L’opera: 1970-2020” aperta fino all’11 gennaio - C’è ancora tempo fino all’11 gennaio per poter visitare la mostra “Letizia Battaglia. corriereromagna.it
Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico - A darne l’annuncio è Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp, che svela anche ... ilrestodelcarlino.it
Fotografia al San Domenico. Letizia Battaglia, non solo mafia. È una mostra piena di vita - La cercava avvicinandosi, anche fisicamente, al soggetto, fino ad arrivare alla distanza "di una carezza o di un cazzotto", come diceva lei. ilrestodelcarlino.it
È possibile visitare fino all’11 gennaio 2026 la grande mostra di Natale a Palazzo Marino, appuntamento ormai tradizionale che ogni anno offre a milanesi e turisti un’esposizione straordinaria, gratuita, allestita in Sala Alessi, il grande e storico salone di rap - facebook.com facebook
Nel cuore della grande mostra “Alphonse Mucha. Un trionfo di bellezza e seduzione” a Palazzo Bonaparte a Roma ritroviamo l’eleganza pura di "Le pietre preziose: Ametista" (1900). Un invito a immergersi nella raffinata visione dell’Art Nouveau. Palazzo B x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.