Legnano guasto al teleriscaldamento | gelo e disagi nel quartiere Mazzafame

A Legnano, nel quartiere Mazzafame, si sono verificati disagi a causa di un guasto alla rete di teleriscaldamento nella notte di domenica. La perdita ha causato problemi di riscaldamento e gelo tra i residenti, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi per ripristinare il servizio e garantire il comfort delle famiglie coinvolte.

Legnano (Milano), 12 gennaio 2026 – Nella tarda serata di domenica una perdita alla rete di distribuzione del teleriscaldamento ha messo in crisi - e al freddo - l’intero quartiere Mazzafame. E i disagi portano anche alla chiusura dell’Istituto scolastico Rodari. A dare notizia del malfunzionamento che ha costretto a sospendere l’erogazione, mettendo così in ginocchio le utenze del quartiere è stata Amga, società alla quale fa capo il teleriscaldamento cittadino. Arrivano pioggia e neve (in montagna), ma è meno freddo: le previsioni meteo a Milano e in Lombardia Caloriferi spenti anche in Chiesa e nei palazzi Aler. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

