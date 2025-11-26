Monza i lavori fanno saltare la luce nel quartiere e i disabili senza ascensore restano fuori casa al gelo
Un uomo con le stampelle, il cui appartamento si trova al quarto piano del palazzo dove vive, è stato obbligato a stare fuori casa e a cercare rifugio nella sua auto per non morire di freddo perché l'ascensore non funzionava. Un'altra persona disabile, sulla carrozzina, è stata invece sollevata. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
