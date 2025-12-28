Teleriscaldamento guasto anche quest’anno e case al gelo | turisti infastiditi a Bardonecchia sindaca rammaricata

Quest’anno anche a Bardonecchia si ripresenta il problema del guasto al teleriscaldamento, lasciando molte case al freddo durante il periodo invernale. La situazione ha causato disagi ai residenti e ai turisti, mentre le autorità locali esprimono rammarico per le difficoltà generate. La questione evidenzia la necessità di interventi strutturali per garantire un servizio affidabile durante la stagione fredda.

Ormai sembra un appuntamento fisso come il bombardino dopo una lunga sciata: a Bardonecchia, in pieno inverno, il teleriscaldamento non funziona. Succede da anni ed è così anche in questi ultimi giorni del 2025.Decine di case al freddoProprio durante le vacanze di Natale, in decine di condomini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

