Le prime parole di Alberto Trentini | È stato tutto improvviso Non sapevamo nulla della cattura di Maduro In carcere non sono stato maltrattato

Alberto Trentini, cooperante italiano, ha descritto come, all’improvviso, si sia trovato coinvolto nella cattura di Maduro, senza preavviso. Attualmente al sicuro presso l’ambasciata italiana di Caracas, Trentini ha riferito di non aver subito maltrattamenti in carcere e ha contattato la madre e la fidanzata per rassicurarle sulla sua situazione. La vicenda evidenzia le complicazioni di un episodio avvenuto in un contesto di elevata tensione politica.

