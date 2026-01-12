le prime parole di alberto trentini dopo la liberazione

Alberto Trentini, il cooperante veneto liberato in Venezuela dopo 423 giorni di detenzione, ha commentato la sua esperienza con parole semplici: «È stato tutto così improvviso, inaspettato». Queste sono le prime dichiarazioni rilasciate subito dopo la liberazione, che segnano la fine di un periodo difficile e complesso. Trentini si trova ora in condizioni di sicurezza, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

«È stato tutto così improvviso, inaspettato». Sono le prime parole di Alberto Trentini, il cooperante veneto liberato in Venezuela dopo 423 giorni di detenzione. «Non sapevamo nulla della cattura di Maduro. Sono felice, ringrazio l’Italia. Ora posso fumare una sigaretta?», ha aggiunto al suo arrivo presso l’ambasciata d’Italia a Caracas. Ha chiesto subito di sentire la mamma al telefono, poi ha chiamato la fidanzata. Ha raccontato di non essere stato maltrattato e che durante gli spostamenti non è stato incappucciato. La sua famiglia ha commentato la notizia con un breve comunicato: «Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

