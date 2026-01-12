Le prime foto di Trentini e Burlò liberi

Il ministero degli Esteri ha pubblicato le prime immagini di Trentini e Burlò, liberati e trasferiti presso l’ambasciata italiana a Caracas. Le foto, diffuse dal ministro Tajani, testimoniano il ritorno in salvo dei due cittadini italiani, ora sotto la tutela delle autorità italiane. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nella gestione della vicenda e nell’attenzione dedicata ai cittadini coinvolti.

Il ministero degli esteri ha diffuso le prime foto di Trentini e Burlò dopo la liberazione. Il ministro Tajani ha fatto sapere che sono stati portati nella sede dell'ambasciata italiana a Caracas, dove sono state scattate le foto. In una di queste compare anche l'ambasciatore Giovanni Umberto De.

