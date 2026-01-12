Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti in Venezuela. Questa notizia rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra Italia e Venezuela, offrendo una speranza di risoluzione delle questioni pendenti. La loro liberazione apre nuovi spazi di dialogo e collaborazione tra i due paesi, rafforzando il legame diplomatico e il rispetto dei diritti umani.

(Adnkronos) – Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho appena comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Tajani: presto in Italia

Leggi anche: Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Venezuela | liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin Speranze per Trentini Burlò e Pilieri; Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani; Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini | Vogliamo riabbracciarlo.

Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi: l’annuncio di Tajani all’alba. “Un aereo è partito per riportare in Italia i nostri connazionali” - Claudio Verzola Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. difesaonline.it