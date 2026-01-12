Venezuela Trentini e Burlò sono liberi | l’annuncio di Tajani
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, cittadini italiani detenuti in Venezuela. Questa notizia rappresenta un importante sviluppo nelle relazioni tra Italia e Venezuela, offrendo una speranza di risoluzione delle questioni pendenti. La loro liberazione apre nuovi spazi di dialogo e collaborazione tra i due paesi, rafforzando il legame diplomatico e il rispetto dei diritti umani.
(Adnkronos) – Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati in Venezuela. Lo annuncia il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell'ambasciata d’Italia a Caracas. Lo ho appena comunicato al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona", il . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi. Tajani: presto in Italia
Leggi anche: Venezuela, l'annuncio di Tajani: "Liberati Trentini e Burlò". Meloni: "Gioia"
Venezuela | liberato il detenuto italiano Luigi Gasperin Speranze per Trentini Burlò e Pilieri; Il Venezuela libera l' italiano Luigi Gasperin Attesa per Alberto Trentini Mario Burlò e Biagio Pilieri; Venezuela | liberati Alberto Trentini e Mario Burlò l' annuncio del ministro Tajani; Appello a Giorgia Meloni per Mario Burlò torinese detenuto in Venezuela con Alberto Trentini | Vogliamo riabbracciarlo.
Venezuela, Trentini e Burlò sono liberi: l’annuncio di Tajani all’alba. “Un aereo è partito per riportare in Italia i nostri connazionali” - Claudio Verzola Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati liberati e trasferiti nell’ambasciata italiana a Caracas. difesaonline.it
Il Venezuela libera Alberto Trentini e Mario Burlò: i due italiani sono all’ambasciata a Caracas, rientro vicino - Alberto Trentini e Mario Burlò liberi: Tajani annuncia la scarcerazione. ilquotidianodellazio.it
Alberto Trentini è stato liberato. Dopo più di un anno il Venezuela ha scarcerato il cooperante italiano - Scarcerato il cooperante italiano in prigione in Venezuela con l'accusa falsa di cospirazione. wired.it
Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano è con Mario Burlò nell'ambasciata a Caracas
Il Venezuela libera Alberto Trentini e Mario Burlò. Tajani: "Stanno bene, presto in Italia. Un forte segnale della presidente Rodriguez" - facebook.com facebook
Venezuela, attesa per la liberazione di Trentini. Meloni ringrazia i chavisti, loro: “È un po’ tardi”. @PacelliValeria ed Estefano Tamburrini x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.