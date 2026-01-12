Le famiglie spendono fino a 1.250 euro per i libri scolastici ma solo il 16% usa licenze digitali | l’indagine Antitrust evidenzia la concentrazione di quattro editori su un mercato da 800 milioni

Secondo un’indagine dell’Antitrust, le famiglie italiane spenderanno fino a 1.250 euro per i libri scolastici, ma solo il 16% utilizza licenze digitali. Il mercato, valutato circa 800 milioni di euro, evidenzia una forte concentrazione tra quattro editori. L’Autorità ha inviato una segnalazione al Ministero dell’Istruzione, sottolineando la necessità di valutare le dinamiche del settore e le possibilità di maggiore accesso alle risorse digitali.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una segnalazione formale al Ministero dell'Istruzione e del Merito al termine dell'indagine conoscitiva condotta sul settore dell'editoria scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Libri scolastici, l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica: quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui. INDAGINE

Leggi anche: AI, ue avvia indagine antitrust su Google dopo multa da 120 mln € a X, contenuti di editori senza compenso per addestrare l’intelligenza artificiale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Uno studio internazionale mostra che emergenze sanitarie, crisi economiche, guerre e rincari del cibo non cambiano solo i mercati, ma anche il modo in cui le famiglie comprano, spendono e mangiano. Ecco come sono cambiate le abitudini degli italiani negli - facebook.com facebook