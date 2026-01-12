Libri scolastici l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica | quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui INDAGINE
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo alla concentrazione nel mercato dei libri scolastici. L'indagine ha evidenziato come quattro gruppi controllino oltre l'80% del settore, che vale circa 800 milioni di euro all'anno. Questa situazione solleva questioni sulla concorrenza e sulla pluralità di offerte nel comparto editoriale scolastico.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso una segnalazione formale al Ministero dell'Istruzione e del Merito al termine dell'indagine conoscitiva condotta sul settore dell'editoria scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
