Libri scolastici l’Autorità Garante segnala al Ministero la concentrazione dell’editoria scolastica | quattro gruppi controllano oltre l’80% del mercato da 800 milioni di euro annui INDAGINE

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo alla concentrazione nel mercato dei libri scolastici. L'indagine ha evidenziato come quattro gruppi controllino oltre l'80% del settore, che vale circa 800 milioni di euro all'anno. Questa situazione solleva questioni sulla concorrenza e sulla pluralità di offerte nel comparto editoriale scolastico.

