Lavori su viale di Castel Porziano strada chiusa e bus deviati fino al 23 gennaio

Da martedì 13 a venerdì 23 gennaio, dalle 9 alle 16, viale di Castel Porziano sarà interessato da lavori di abbattimento di alcune alberature. La strada sarà chiusa al traffico e i bus saranno deviati fino al 23 gennaio. Si consiglia di pianificare gli spostamenti tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità nella zona di Ostia.

Ostia, 12 gennaio 2026 – Da martedì 13 a venerdì 23 gennaio, nella fascia oraria dalle 9 alle 16, sono in programma lavori di abbattimento di alcune alberature su viale di Castel Porziano. Per consentire l'esecuzione degli interventi in sicurezza, la strada sarà chiusa al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra via Alessandro Stradella e via Orazio Vecchi. Durante le operazioni saranno deviate su percorsi alternativi le linee 06, 06DS, 065PS, 070 e 070DS. Modifiche alla viabilità interesseranno anche le linee 066 e 066 prolungata scolastica, che subiranno variazioni temporanee di percorso.

