Napoli lavori alla Riviera di Chiaia | bus deviati fino a gennaio 2026
Modifiche alla viabilità a Napoli: lavori alla Riviera di Chiaia portano da oggi deviazioni per le linee bus 140, 151, R7 e N1 fino al 13 gennaio 2026. Sospese alcune fermate. Cambiano i percorsi di alcune linee bus nella zona di Chiaia a causa dei lavori stradali in via Riviera di Chiaia, nel tratto compreso . 🔗 Leggi su 2anews.it
