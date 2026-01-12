lavoratori occupano uffici santobono chiedono incontro per nodo parcheggi

Lavoratori dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli hanno occupato questa mattina gli uffici della direzione sanitaria. La protesta, promossa da medici, infermieri e altri operatori, mira a chiedere un incontro urgente per affrontare le criticità legate al nodo parcheggi. La manifestazione si inserisce nel quadro delle richieste di miglioramenti delle condizioni di lavoro e delle strutture dell’ospedale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Medici, infermieri e altri lavoratori dell’ ospedale pediatrico Santobono di Napoli hanno occupato stamattina gli uffci della direzione sanitaria. I lavoratori che manifestano sono circa 70 e protestano per i lavori di sicurezza antisismici che verranno eseguiti negli spazi degli edifici dell’ospedale al centro del Vomero, che toglieranno posti di parcheggio all’interno dell’ospedale. I lavoratori hanno già protestato nei giorni scorsi e oggi chiedono un incontro di persona con il dirigente per discutere del tema. Nei giorni scorsi i lavoratori avevano sottolineato che tutto il personale soffre per la difficoltà di rimanere senza i posti auto nel quartiere Vomero-Arenella dove è molto difficile parcheggiare all’esterno dell’ospedale e chiedono che si trovino con i dirigenti della struttura altre soluzioni per i mesi di chiusura del parcheggio interno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

