Ospedali il nodo dei parcheggi

L'accesso ai parcheggi negli ospedali rappresenta spesso una sfida per pazienti e visitatori. All'ospedale Sant’Orsola di Bologna, il costo per parcheggiare è di circa 3,20 euro all'ora, sollevando interrogativi sulla gestione e sui disagi legati alla mobilità. Questo articolo analizza la situazione e le implicazioni di questa tariffa.

Non ci sono parole, sono venuto a conoscenza che all’ospedale Sant’Orsola parcheggiare l’auto costa circa 3 euro e 20 centesimi all’ora. Non ritengo giusto un costo del genere che ricade su persone che hanno problemi di salute. I parcheggi degli ospedali dovrebbero essere gratuiti, posso capire quelli degli aeroporti, dato che si va in vacanza, ma far pagare certe cifre presso gli ospedali non credo sia giusto. Riccardo Ducci Risponde Beppe Boni Pensare che tutti i parcheggi degli ospedali possano essere gratuiti è un’utopia. Le aree adibite alla sosta hanno necessità di manutenzione, di assistenza, di controllo e quindi ci sono costi che devono essere coperti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it