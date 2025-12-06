I precari del Cnr occupano la sede romana | chiedono più fondi

Agi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - I ricercatori precari occupano la sede del Cnr a Roma, finché il governo non stanzierà i fondi per la stabilizzazione.  Prima con le tende, adesso direttamente dentro la sede di Piazzale Aldo Moro, i ricercatori tornano a protestare contro il precariato infinito che non consente ai dipendenti la stabilizzazione. "Da un anno e mezzo stiamo portando avanti iniziative per chiedere la stabilizzazione per 4mila precari e precarie. Tra noi e il Cnr non c'è nessuna contrapposizione" ha detto qualche giorno fa, in un'assemblea pubblica, Antonio Sanguinetti, ricercatore precario dell'Istituto IRPPS del CNR di Roma  che aggiunge "Se noi precari andiamo a casa ci rimette tutto il Cnr, perché chi rimane in istituto. 🔗 Leggi su Agi.it

i precari del cnr occupano la sede romana chiedono pi249 fondi

© Agi.it - I precari del Cnr occupano la sede romana: chiedono più fondi

News recenti che potrebbero piacerti

precari cnr occupano sedeRoma, ricercatori occupano sede del Cnr: "Qui finché il governo non stanzierà fondi per i contratti" - Occupata la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) a piazzale Aldo Moro, a Roma. Scrive repubblica.it

precari cnr occupano sedeRoma, lavoratori precari della ricerca occupano la sede del Cnr - Hanno annunciato che resteranno nell'edificio finché il "governo non stanzierà le risorse sufficienti alla stabilizzazione dei precari della ricerca" ... Riporta tg24.sky.it

Roma, i precari della ricerca occupano la sede del CNR: “Stop al lavoro senza tutele” - Dopo le tende, l’irruzione nell’edificio di Piazzale Aldo Moro ... Si legge su rainews.it

precari cnr occupano sedeLavoratori precari della ricerca occupano sede Cnr a Roma - Occupata la sede del Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale Aldo Moro, a Roma. msn.com scrive

precari cnr occupano sedeI precari occupano il Cnr, 'la ricerca è accampata' - Si intensifica la mobilitazione dei precari del Consiglio nazionale delle ricerche, con un accampamento davanti alla sede centrale di Roma e un presidio permanente nelle stanze dell'ente. Secondo ansa.it

I lavoratori precari occupano la sede del Cnr a Roma: "La protesta sarà a oltranza" - Dopo un presidio con le tende, sono entrati nell'edificio: "Qui finché il governo non stanzierà le risorse sufficienti alla stabilizzazione dei precari della ricerca" ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Precari Cnr Occupano Sede