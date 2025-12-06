I precari del Cnr occupano la sede romana | chiedono più fondi

AGI - I ricercatori precari occupano la sede del Cnr a Roma, finché il governo non stanzierà i fondi per la stabilizzazione. Prima con le tende, adesso direttamente dentro la sede di Piazzale Aldo Moro, i ricercatori tornano a protestare contro il precariato infinito che non consente ai dipendenti la stabilizzazione. "Da un anno e mezzo stiamo portando avanti iniziative per chiedere la stabilizzazione per 4mila precari e precarie. Tra noi e il Cnr non c'è nessuna contrapposizione" ha detto qualche giorno fa, in un'assemblea pubblica, Antonio Sanguinetti, ricercatore precario dell'Istituto IRPPS del CNR di Roma che aggiunge "Se noi precari andiamo a casa ci rimette tutto il Cnr, perché chi rimane in istituto. 🔗 Leggi su Agi.it

