Laura Pausini co-conduttrice del Festival | l' annuncio al Tg1

Laura Pausini sarà la co-conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo, affiancando Carlo Conti. L'annuncio è stato dato recentemente al Tg1. La cantante, nota per la sua voce e carriera internazionale, si unisce così alla kermesse musicale italiana, contribuendo con la sua esperienza e presenza a uno degli eventi più importanti del panorama culturale italiano.

Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Laura Pausini tornerà a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston, per la prima volta nella veste più prestigiosa, dopo le memorabili partecipazioni di inizio carriera, nel 1993 e 1994, e sei presenze in qualità di superospite, tra il 2001 e il 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Laura Pausini co-conduttrice del Festival: l'annuncio al Tg1 Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà co-conduttrice: l'annuncio di Carlo Conti al TG1 Leggi anche: Sanremo 2026, Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tutti gli ospiti di Sanremo 2026, da Max Pezzali sulla nave a Lady Gaga possibile guest star; Sanremo e Olimpiadi 2026 per rilanciare la carriera? Laura Pausini sempre più fuori dalle classifiche; Carlo Conti, Laura Pausini co-conduttrice delle cinque serate di Sanremo; MilanoCortina2026: Laura Pausini protagonista della cerimonia di inaugurazione a San Siro. Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice per tutte le cinque serate: l'annuncio di Carlo Conti - Lunedì 12 gennaio 2026, Carlo Conti ha annunciato al Tg1 delle 20 che Laura Pausini sarà la co- leggo.it

. @LauraPausini ha svelato la tracklist del suo nuovo album "IO CANTO 2", che è costituita da 17 brani. x.com

, luce pura Bellezza, energia e autenticità: sempre in splendida forma, dentro e fuori. Il tempo passa, ma lei brilla sempre di più #LauraPausini #Icona #BellezzaNaturale #FBLifeStyle - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.