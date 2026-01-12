Sanremo 2026 Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival

Sanremo 2026 si appresta a vivere un’edizione speciale, con Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. L’annuncio, fatto da Carlo Conti al TG1, conferma la presenza di una delle artiste italiane più apprezzate e riconosciute nel panorama musicale internazionale. Questa collaborazione promette di offrire un’edizione all’insegna della qualità e della tradizione, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati.

Carlo Conti annuncia al TG1 che Laura Pausini sarà la co-conduttrice di tutti e cinque le serate del del Festival di Sanremo 2026 . Concluse le vacanze natalizie, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: il Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Carlo Conti ha annunciato stasera al Tg1 che Laura Pausini sarà la co-conduttrice che lo accompagnerà sul palco dell’Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse. La nota artista emiliana pubblicherà in concomitanza il nuovo album Io canto 2 che porterà poi dal vivo in un lungo tour mondiale che toccherà anche l’Italia ma prima per lei un’esperienza unica nella città in cui ha avuto inizio la sua carriera. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

