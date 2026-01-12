L'attacco politico della stampa britannica, in particolare del Financial Times, rivela spesso un approccio che può sembrare più orientato a influenzare l’opinione pubblica che a offrire un’analisi obiettiva. A Canary Wharf, questa tendenza si manifesta nel modo in cui vengono interpretate le notizie, talvolta confondendo il quadro reale con giudizi di parte. È importante distinguere tra informazione accurata e commento di parte, anche in un contesto di crescente complessità politica.

C'è un vecchio vizio a Canary Wharf, dove ha sede il Financial Times: quando fa comodo, scambiare il termometro per la febbre. Così giovedì il quotidiano londinese ha deciso di misurare l'Italia di Giorgia Meloni come fosse un laboratorio isolato, dimenticando che l'economia europea è entrata in una frenata sincronizzata e che il motore tedesco quello a cui siamo agganciati per export, filiere produttive e meccanica tossisce da mesi. Ma si sa: quando la Germania rallenta, per il FT è congiuntura; quando l'Italia tiene, è sopravvivenza. L'analisi firmata da Amy Kazmin ha il tono grave delle sentenze già scritte: conti pubblici stabilizzati, sì; ma salari, crescita, riforme, no. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'attacco politico della stampa British

Leggi anche: I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: “Attacco umiliante senza precedenti alla nostra dignità”. Il governo convoca Gedi

Leggi anche: I giornalisti della Stampa dopo la notizia della vendita: “Attacco senza precedenti alla nostra dignità”. Anche Repubblica in agitazione. Il governo convoca Gedi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il silenzio di Keir Starmer sul Venezuela si ritorce contro di lui in modo permanente

Nota stampa Partito della Rifondazione Comunista circolo Valla e Piana del Sele #EBOLI: UNA CITTÀ OSTAGGIO DI UNA CRISI POLITICA SENZA VERITÀ La crisi politico-amministrativa che sta paralizzando il Comune di Eboli non è più una semplice difficolt - facebook.com facebook