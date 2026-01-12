L' associazione Fameis riprende i corsi di ballo al Teatro dei piccoli di Flambro

L’associazione Fameis riprende i corsi di ballo presso il Teatro dei Piccoli di Flambro. Inserita nel contesto del comune di Talmassons, collabora con l’Amministrazione Comunale e altre realtà locali per promuovere attività culturali e sportive. I corsi sono rivolti a diverse fasce di età e rappresentano un’opportunità per condividere momenti di apprendimento e socializzazione in un ambiente accogliente e qualificato.

