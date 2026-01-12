L' associazione Fameis riprende i corsi di ballo al Teatro dei piccoli di Flambro
L’associazione Fameis riprende i corsi di ballo presso il Teatro dei Piccoli di Flambro. Inserita nel contesto del comune di Talmassons, collabora con l’Amministrazione Comunale e altre realtà locali per promuovere attività culturali e sportive. I corsi sono rivolti a diverse fasce di età e rappresentano un’opportunità per condividere momenti di apprendimento e socializzazione in un ambiente accogliente e qualificato.
L' associazione Fameis è presente nell’ambito del comune di Talmassons, in alleanza con l’Amministrazione Comunale e le altre associazioni del territorio, impegnandosi in un’opera di proposta, supporto e collaborazione. Fameis si propone di operare per creare le basi di una rete solidale e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Napoli, concerto di Natale tra bolle di sapone al Teatro dei Piccoli
Leggi anche: Al Teatro dei Piccoli il Concerto di Natale per Bolle di Sapone di Michele Cafaggi
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.