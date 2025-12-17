Napoli concerto di Natale tra bolle di sapone al Teatro dei Piccoli

A pochi giorni dal Natale, il Teatro dei Piccoli di Napoli si prepara a salutare il suo pubblico con uno spettacolo magico e delicato. Un concerto di Natale tra bolle di sapone, un momento di gioia e poesia che tocca il cuore, celebrando la luce e la fragilità di ogni bambino e adulto. Un’occasione speciale per condividere emozioni sincere prima della pausa festiva.

A Napoli, pochi giorni prima della pausa natalizia, il Teatro dei Piccoli sceglie di congedarsi dal suo pubblico con uno spettacolo che parla alla parte più fragile e luminosa di ciascuno. Non serve capire, basta guardare: la meraviglia prende forma in aria, leggera, pronta a scoppiare e a restare nella memoria. Un appuntamento pensato per bambini e famiglie; sabato 20 dicembre

"Napoli Città del Natale", oltre 50 attività fino al 6 gennaio

Il concerto di Natale di ABF Voices of Italy-Napoli è un momento di comunità che lancia un messaggio di speranza, condivisione e futuro.

VIAGGIO A NAPOLI Un concerto che attraversa l'anima della musica napoletana, dal classico al blues di Pino Daniele, e diventa un gesto concreto di solidarietà. Domenica 4 gennaio 2026 Ore 18:30 Teatro Comunale di Cercola

