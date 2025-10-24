Luca Barbareschi torna in tv, precisamente su RaiTre, con “ Allegro ma non troppo “, in seconda serata da domenica 2 novembre. Per l’occasione si è raccontato a Fanpage e quando spiega il programma, dice che “il titolo nasce da un saggio di Cipolla molto divertente” e va avanti: “In sostanza il mondo è un sistema chiuso pieno di molti imbecilli e il problema è il ruolo che a essi viene dato a seconda dei periodi storici. La trasmissione si muove su questo paradosso, avrà ospiti di tutti i generi cercando di portare un po’ di ordine nella comunicazione, nelle informazioni.”. Uno dei problemi della comunicazione in questo Paese, per Barbareschi, è che “si parla poco di temi importanti”, per esempio “il rapporto con la morte, nei paesi sani la morte era un momento importante perché l’unico è come un imbuto dove andiamo tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Se io adesso dichiaro che sto con una ragazza cinese senza una gamba, domani sono su tutti i giornali perché il gossip ha sostituito l’informazione. Io sono felice di non sapere un cazz* della vita di Eastwood…”: parla Luca Barbareschi