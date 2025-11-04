Honda svela la nuova CB1000GT | base Hornet anima tourer

Il marchio giapponese presenta a Milano una nuova sport tourer con motore quattro cilindri da 150 Cv, sospensioni elettroniche e un equipaggiamento completissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Honda svela la nuova CB1000GT: base Hornet, anima tourer

