Lands in Dialogue | L’Essenza dell’Arte Georgiana in mostra al Museo Crocetti di Roma

Dal 24 al 28 gennaio, il Museo Crocetti di Roma ospita
Dal 24 al 28 gennaio, le prestigiose sale del Museo Venanzo Crocetti di Roma si apriranno alla creatività internazionale ospitando la mostra collettiva "Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story". L’evento, che sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 24 gennaio alle ore 17.30, si propone. 🔗 Leggi su Romatoday.it
