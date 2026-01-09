Lands in Dialogue | L’Essenza dell’Arte Georgiana in mostra al Museo Crocetti di Roma

Da romatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 28 gennaio, il Museo Crocetti di Roma ospita

Dal 24 al 28 gennaio, le prestigiose sale del Museo Venanzo Crocetti di Roma si apriranno alla creatività internazionale ospitando la mostra collettiva "Lands in Dialogue – Georgian Art Tells Its Story". L’evento, che sarà inaugurato ufficialmente mercoledì 24 gennaio alle ore 17.30, si propone. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Mostra “Percorsi d’arte contemporanea” al museo delle Genti d’Abruzzo

Leggi anche: “Natale in Luce”: al Museo dei Cappuccini la tradizionale mostra di Natale tra arte e presepi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.