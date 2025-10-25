Lando Norris è stato uno dei grandi protagonisti della seconda sessione di prove libere al GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Il britannico nello specifico ha segnato il quarto tempo, raccogliendo un gap di 0.251 su Max Verstappen, primo davanti a Charles Leclerc e Andrea Kimi Antonelli. Tuttavia il pilota di casa McLaren è apparso quasi ingiocabile sul passo gara, fattore che potrebbe consentirgli di affrontare una gara di primo piano; anche se in zona mista il nativo di Bristol ha preferito mantenere un profilo molto più basso, analizzando anche alcune problematiche riscontrate: “ Siamo in una posizione discreta, ho trovato la velocità abbastanza presto e sono rimasto sorpreso perché il primo giro è stato buono, nel secondo ho fatto un buon passo avanti – ha detto Norris – Ho trovato il limite rapidamente, ma era lì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, speriamo di migliorare sul giro secco”