Lando Norris, dopo sette anni in Formula 1, ha raggiunto il suo primo titolo mondiale. Il pilota britannico ha dimostrato costanza e determinazione, conquistando ad Abu Dhabi la vittoria che gli mancava. Per Norris, il successo più importante resta quello di aver reso felici le persone a lui care, un obiettivo che valorizza più di ogni riconoscimento sportivo.

Dopo sette stagioni in F1, è arrivato quest’anno il primo titolo Mondiale per Lando Norris. Il britannico si è dimostrato il pilota più competitivo e, seppur con qualche difficoltà, è comunque riuscito ad Abu Dhabi a conquistare la sua prima grande affermazione iridata. Risultato frutto della crescita del nativo di Bristol che ha mostrato una crescita mentale ed una lucidità nei momenti complicati da campione. Merito è anche e sicuramente della grande vettura di cui ha potuto disporre. La McLaren è stata di gran lunga la migliore monoposto in tutto il paddock, e la vittoria in largo anticipo del campionato dei costruttori lo dimostra pienamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1, Lando Norris: "Ho reso felici le persone a me care. Questo è ciò che mi interessa di più"

