Landmark Myanmar Rohingya genocide case to open at UN’s top court
Il caso riguardante il presunto genocidio dei Rohingya in Myanmar sarà discusso presso la Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite. Questo procedimento rappresenta un passo importante nel tentativo di fare chiarezza sulle responsabilità e di promuovere giustizia per le vittime di una delle crisi più complesse degli ultimi anni. La decisione si inserisce nel quadro degli sforzi internazionali per affrontare le violazioni dei diritti umani nel paese.
THE HAGUE, Jan 12 (Reuters) - A landmark case accusing Myanmar of committing genocide against minority Muslim Rohingya will open at the United Nations’ top court on Monda. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
