Il Myanmar vive una delle crisi più gravi degli ultimi decenni, con un conflitto in escalation e vaste aree sotto controllo militare. Nel contesto di questa destabilizzazione, alcune famiglie rohingya stanno tentando un difficile ritorno nel loro paese d’origine, dopo anni di esilio in Bangladesh.

© It.insideover.com - Myanmar, l’amaro ritorno dei Rohingya

Nonostante il Myanmar sia precipitato nel conflitto più violento dagli anni Settanta, con milioni di sfollati e intere regioni fuori dal controllo della giunta militare, alcune famiglie rohingya iniziano a rientrare in patria dal Banglades h. È un movimento minimo, frammentato e tutt’altro che spontaneo. Gli organismi umanitari avvertono che le condizioni di sicurezza non esistono: mancano garanzie politiche, protezione giuridica, accesso agli aiuti e libertà di movimento. Eppure qualcosa si muove. Alcuni rientri sembrano favoriti da pressioni esterne, da incentivi economici e da accordi che più che un percorso di pace ricordano una ricomposizione forzata. It.insideover.com

What is Myanmar offering Rohingya to return home Inside Story

Video What is Myanmar offering Rohingya to return home Inside Story Video What is Myanmar offering Rohingya to return home Inside Story

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Myanmar, il rimpatrio dei Rohingya è catastrofico date le condizioni a Nord nello Stato di Rakhine - ROMA – Le comunità Rohingya nello Stato settentrionale di Rakhine, nel Myanmar, stanno affrontando lavori forzati, crisi alimentari e sanitarie, gravi restrizioni alla circolazione e un conflitto ... repubblica.it

Myanmar, la continua fuga del popolo Rohingya respinto da tutti, in mare e lungo le rotte terrestri - La guardia costiera della Malaysia ha espulso dalle sue acque territoriali due imbarcazioni che trasportavano circa 300 migranti del Myanmar, trovati in stato di esaurimento ... repubblica.it

L’Europa volta le spalle al riso: un trilogo al veleno affossa la tutela nazionale – Ma la battaglia non è finita! L'epilogo amaro del trilogo di lunedì 1° dicembre tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione Ue sulla clausola di salvaguardia per il settore risi - facebook.com facebook