L’Italia dona 2,5 milioni di euro a Unhcr per i Rohingya

Il nuovo finanziamento è stato stanziato dalla Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

