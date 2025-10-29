L’Italia dona 2,5 milioni di euro a Unhcr per i Rohingya

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo finanziamento è stato stanziato dalla Farnesina, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

l8217italia dona 25 milioni di euro a unhcr per i rohingya

© Imolaoggi.it - L’Italia dona 2,5 milioni di euro a Unhcr “per i Rohingya”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regione Lazio, 25 milioni per nuovi bus Cotral e treno sulla tratta Roma-Lido - La giunta regionale del Lazio, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dato il via libera a un investimento di 25 milioni di euro per l'acquisto di bus Cotral a due piani e per un ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Dona 25 Milioni