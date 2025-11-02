Lanciano incontro con la cittadinanza sul Piano urbano di mobilità sostenibile
A un anno dall'avvio del percorso, il Comune di Lanciano presenta alla cittadinanza la bozza del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums). Il documento verrà illustrato dal tecnico incaricato nel corso di un incontro pubblico che si terrà lunedì 3 novembre, alle ore 18.15, nel salone d’onore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
