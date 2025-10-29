Approvato il Piano Strategico Urbano della Mobilità Sostenibile Mondello | Raggiunto obiettivo determinante

Messinatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato dal Consiglio comunale il Piano strategico urbano Metropolitano dello Stretto, un complesso documento di pianificazione che fissa obiettivi di medio e lungo periodo, fondamentali per lo sviluppo futuro della città. La delibera è stata firmata questo pomeriggio in aula dal vice sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

approvato piano strategico urbanoMessina, approvato il P.S.U.M. Il Vice Sindaco Mondello: “ringrazio il Sindaco Basile, i tecnici e il Consiglio Comunale per aver mostrato responsabilità e sensibilità” - , ovvero il Piano Strategico Urbano Metropolitano dello Stretto, complesso documento di pianificazione che fissa obiettivi di medio e lu ... Si legge su strettoweb.com

approvato piano strategico urbanoGragnano: approvate importanti delibere per sviluppo urbano, inclusione e identità cittadina - Approvata anche la riapprovazione del progetto relativo alla realizzazione della nuova strada locale di collegamento tra via Perillo e via Staglie ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

approvato piano strategico urbanoApprovato il Piano del traffico: «Pianificheremo interventi strutturali per aumentare la sicurezza» - CERVETERI – La Giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’adozione del Piano Urbano del Traffico, uno strumento previsto dall’articolo 36 del Codice della Strada e obbligatorio per i Comuni ... Si legge su civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Approvato Piano Strategico Urbano