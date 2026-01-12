L’Algeria ha confermato la continuità con il tecnico Vladimir Petkovic, nonostante l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa d’Africa. La decisione si inserisce nella strategia della federazione di proseguire con l’attuale guida tecnica in vista delle prossime competizioni internazionali. La scelta riflette l’intenzione di consolidare il progetto sportivo e di lavorare con continuità per migliorare i risultati della nazionale algerina.

2026-01-12 17:51:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Algeria ha deciso di restare con il tecnico Vladimir Petkovic nonostante l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa d’Africa. Sabato i Fennec Foxes hanno ceduto 2-0 contro la Nigeria, grazie ai gol di Victor Osimhen e Akor Adams a Marrakech, chiudendo il cammino dell’Algeria ai quarti. È stato un pareggio difficile per la squadra di Petkovic, che aveva impressionato all’inizio del torneo essendo una delle sole due squadre (l’altra è la Nigeria) a superare la fase a gironi con un record del 100% nelle tre partite. Hanno poi battuto la Repubblica Democratica del Congo 1-0 agli ottavi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Algeria resterà con il tecnico Vladimir Petkovic nonostante l’uscita dall’AFCON

Leggi anche: I convocati per la Coppa del Mondo d’Algeria 2026: l’ultima selezione di Vladimir Petkovic per la Coppa Araba

Leggi anche: Algeria-Burkina Faso in diretta: le formazioni titolari di AFCON 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gol e assist per l'attaccante ex Napoli. I nigeriani affronteranno il Marocco in semifinale. So Foot: “L'Algeria non è mai stata in partita, Nigeria superiore in tutti i reparti”. - facebook.com facebook