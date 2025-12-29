Algeria-Burkina Faso in diretta | le formazioni titolari di AFCON 2025

Algeria e Burkina Faso si affrontano oggi in una partita valida per la fase a eliminazione diretta dell’AFCON 2025. Le formazioni titolari sono state annunciate e i tifosi seguono con attenzione l’incontro, che si svolge a Rabat. Questa sfida rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nel torneo continentale, con l’obiettivo di avanzare ulteriormente nella competizione.

2025-12-28 21:40:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: L’Algeria si è assicurata un posto nella fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa con una combattuta vittoria sul Burkina Faso a Rabat. Il capitano Riyad Mahrez ha segnato l’unico gol con un rigore nel primo tempo e la squadra di Vladimir Petkovic ha ottenuto la seconda vittoria su due nel Gruppo E. Il Burkina Faso non è stato in grado di sostenere la vittoria di apertura sulla Guinea Equatoriale, ma avrà comunque la possibilità di avanzare nello scontro in cui il vincitore prende tutto contro il Sudan mercoledì. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Diretta Burkina Faso-Guinea Equatoriale: le formazioni AFCON 2025

Leggi anche: Algeria-Burkina Faso, seconda giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Coppa d’Africa, Algeria-Burkina Faso: lo streaming gratis della gara; Mahrez dopo la vittoria: Non è una risposta alle critiche; Dove vedere Algeria-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Risultati Coppa d'Africa 2025: tutte le partite in diretta e la classifica dei gironi · Risultati Calcio oggi.

DIRETTA/ Algeria Burkina Faso (risultato finale 1-0): Koffi evita il bis! (Coppa d’Africa, 28 dicembre 2025) - Coppa d'Africa, Diretta Algeria Burkina Faso, streaming video tv: chi vincerà questa gara si assicurerà il passaggio del turno (28 dicembre 2025) ... ilsussidiario.net