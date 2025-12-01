I convocati per la Coppa del Mondo d’Algeria 2026 | l’ultima selezione di Vladimir Petkovic per la Coppa Araba

Notizia fresca giunta in redazione: La squadra dell’Algeria per la Coppa del Mondo 2026 si sta formando mentre la nazione guarda alla sua prima apparizione dopo 12 anni la prossima estate. nel 2019, sono stati incoronati campioni della Coppa d’Africa, ma la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo dopo quella vittoria è una delusione. Guidati da alcuni nuovi entusiasmanti talenti, sperano di dimostrare al mondo di poter competere regolarmente a questo livello, a partire dalla Coppa del Mondo del 2026. Potrebbe piacerti La Coppa Araba è la prossima all’orizzonte per l’Algeria, che schiererà una squadra con meno giocatori di alto profilo: la maggior parte della sua rosa fa base nel mondo arabo con poche eccezioni, vale a dire Islam Slimani, che ora ha 37 anni, è il miglior marcatore di tutti i tempi della nazione e gioca a calcio in Romania. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

