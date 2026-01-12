L'album da colorare per bambini con la M di Mussolini e slogan fascisti | chiamata a rispondere la Regione Lazio

In Regione Lazio sono state presentate due interrogazioni, a firma dei consiglieri Marotta e Califano, per chiedere il ritiro dell'album da colorare di WeGil, a causa della presenza di scritte e contenuti considerati fascisti. La questione ha suscitato attenzione tra le istituzioni e la società civile, richiedendo un approfondimento sulla natura e il contesto di questa iniziativa.

