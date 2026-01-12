L'album da colorare per bambini con la M di Mussolini e slogan fascisti | chiamata a rispondere la Regione Lazio
In Regione Lazio sono state presentate due interrogazioni, a firma dei consiglieri Marotta e Califano, per chiedere il ritiro dell'album da colorare di WeGil, a causa della presenza di scritte e contenuti considerati fascisti. La questione ha suscitato attenzione tra le istituzioni e la società civile, richiedendo un approfondimento sulla natura e il contesto di questa iniziativa.
Un album da colorare distribuito ai bambini ha scatenato un’ondata di polemiche. Il volume, dedicato alla struttura WeGil della Regione Lazio, presenta scritte risalenti all’epoca fascista come “Tireremo dritto” e “Necessario vincere”, ma senza alcuna contestu - facebook.com facebook
