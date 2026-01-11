Polemica sull'album per bambini dedicato alla WeGil della Regione Lazio | Pieno di scritte fasciste

L'album per bambini della Regione Lazio dedicato alla WeGil ha suscitato controversie a causa della presenza di scritte con connotazioni fasciste, considerate non adeguatamente contestualizzate. La scelta ha generato reazioni di critica, sollevando il tema della sensibilità storica e della responsabilità nell’approccio ai simboli del passato. La vicenda mette in discussione l’uso di tali elementi in materiali destinati ai più giovani e l’importanza di un’educazione storica corretta.

San Vero Milis, è polemica sull'acquisto dell'immobile dove sorgerà un centro di aggregazione intergenerazionale x.com

A #Ceccano scatta la polemica sull’introduzione della compartecipazione al costo del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per le famiglie con persone fragili o diversamente abili. L'opposizione annuncia battaglia per la revoca del provvedimento - facebook.com facebook

