Polemica sull'album per bambini dedicato alla WeGil della Regione Lazio | Pieno di scritte fasciste

Da fanpage.it 11 gen 2026

L'album per bambini della Regione Lazio dedicato alla WeGil ha suscitato controversie a causa della presenza di scritte con connotazioni fasciste, considerate non adeguatamente contestualizzate. La scelta ha generato reazioni di critica, sollevando il tema della sensibilità storica e della responsabilità nell’approccio ai simboli del passato. La vicenda mette in discussione l’uso di tali elementi in materiali destinati ai più giovani e l’importanza di un’educazione storica corretta.

