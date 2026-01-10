La Regione Lazio e il WeGil da colorare La denuncia dell’attore Francesco Marioni | Il fascismo così è un gioco – Il video

La Regione Lazio e il WeGil hanno avviato un progetto di un libro da colorare per bambini, che include il logo regionale. Tuttavia, il recente video dell’attore Francesco Marioni ha sollevato critiche, evidenziando come alcune rappresentazioni possano banalizzare temi storici delicati, come il fascismo. La discussione riflette l’importanza di un approccio consapevole e rispettoso nel proporre materiali educativi rivolti ai più giovani.

Un libro per bambini da colorare, con il logo della Regione Lazio, sta sollevando alcune polemiche sui social. «Baby balilla crescono» scrive a corredo del video pubblicato in rete l'attore e sceneggiatore Francesco Marioni. Nella clip Marioni mostra l'opuscolo distribuito dalla regione, dal titolo " Colora il WeGil ", ovvero l'attuale spazio espositivo e culturale, sorto nel palazzo di Trastevere che fu voluto da Mussolini inizialmente come la Casa della Gioventù Italiana del Littorio (GIL). «Anziché raccontare le atrocità del Ventennio si cerca di renderle divertenti». «Il fascismo diventa un gioco da colorare – spiega Marioni – Anziché raccontare le atrocità del Ventennio si cerca di renderle divertenti».

