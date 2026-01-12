Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina Un vicino riprende tutto poi rientrano i proprietari
Un episodio di furto si è verificato recentemente in un'abitazione, dove i malviventi hanno tagliato le inferriate, aperto cassetti e lasciato l’immobile in disordine. Durante l’azione, hanno chiuso il cane in cucina per evitare che facesse rumore o disturbasse. Un vicino ha registrato le fasi dell’effrazione, e poco dopo sono rientrati i proprietari, constatando i danni e l’effrazione.
Inferriate tagliate, vetri infranti, cassetti aperti e un'abitazione messa a soqquadro dai ladri. Con il cane di famiglia chiuso a chiave in cucina. È successo al Villaggio Prealpino, una zona residenziale di Brescia. Secondo le prime informazioni raccolte, per entrare due malviventi hanno.
