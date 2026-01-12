Ladri tagliano le inferriate e chiudono il cane in cucina Un vicino riprende tutto poi rientrano i proprietari

Un episodio di furto si è verificato recentemente in un'abitazione, dove i malviventi hanno tagliato le inferriate, aperto cassetti e lasciato l’immobile in disordine. Durante l’azione, hanno chiuso il cane in cucina per evitare che facesse rumore o disturbasse. Un vicino ha registrato le fasi dell’effrazione, e poco dopo sono rientrati i proprietari, constatando i danni e l’effrazione.

