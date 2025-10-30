San Fermo ladri nel giardino mentre i proprietari sono in casa | Ci ha salvati il nostro cane

Una sigaretta in giardino dopo cena e lo spavento di trovarsi davanti due ladri. Momenti di paura nella serata di ieri a San Fermo della Battaglia. Due persone si sarebbero introdotte nel giardino di un’abitazione mentre i proprietari erano in casa. A raccontarlo è una lettrice di QuiComo, ancora. 🔗 Leggi su Quicomo.it

