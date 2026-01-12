Laboratori Permanenti | gli appuntamenti di gennaio 2026
Ecco gli appuntamenti di gennaio 2026 dei Laboratori Permanenti, con particolare attenzione allo spettacolo
Arezzo, 12 gennaio 2026 – Dopo il successo in tournée, torna lo spettacolo Cosimo i e Vasari, l’idea di Toscana in scena venerdì 23 gennaio alle ore 20.30 al teatro di anghiari (ar) per una raccolta fondi promossa dall'associazione “a&s affari e solidarietà”, da destinare alla citta' della speranza di padova - istituto nazionale di ricerca medica per le leucemie e tumori infantili. Vi ricordiamo l’importante appuntamento di sabato 31 gennaio 2026 alle ore 21.00 al teatro Papini di Pieve Santo Stefano all’interno della rassegna metamorfosi. Torna ospite di laboratori permanenti un grande artista toscano: Alessandro Benvenuti porta in scena il suo spettacolo pillole di me. 🔗 Leggi su Lanazione.it
