laboratori permanenti presenta la rassegna metamorfosi

Arezzo, 27 novembre 2025 – Nell’ambito del lavoro da anni intrapreso da L aboratori Permanenti nel territorio della Valtiberina Toscana, prosegue per il quinto anno consecutivo la collaborazione con il Comune di Pieve Santo Stefano presentando al Teatro Comunale Giovanni Papini la rassegna teatrale METAMORFOSI. La rassegna teatrale, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Pieve Santo Stefano, è pensata da anni per essere in armonia con la città, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo, trasversale per età, provenienza e interessi, con particolare attenzione agli studenti di Pieve Santo Stefano a cui sono dedicati alcuni matinée. 🔗 Leggi su Lanazione.it

