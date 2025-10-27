Spettacoli e laboratori al Planetario di Bari | tutti gli appuntamenti

Sabato 1 Novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 laboratorio scientifico per bambini "Mars Rovers ”:nel nuovo laboratorio del planetario attraverso i mattoncini Lego programmabili e le straordinarie proiezioni olografiche del palco multimediale i bambini conosceranno la storia dell’esplorazione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Spettacoli, laboratori, musica e una grande novità (o meglio, un grande ritorno) VI ASPETTIAMO, DOMANI DALLE ORE 16:00! --- HALLOWEEN PARTY Dolcetto o Scherzetto? Domenica 26 Ottobre 2025, ore 16:00 Ripattoni, Bellante (TE) - facebook.com Vai su Facebook

Bari, tra pianeti e stelle: ecco spettacoli e laboratori scientifici al Planetario - Appuntamenti da non perdere al Planetario di Bari: grandi e piccini con gli occhi puntati su stelle e pianeti. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

La Notte dei Giganti e altri eventi del Planetario di Bari il 23 e il 24 novembre - Il weekend al Planetario di Bari si prospetta ricco di novità per grandi e piccini appassionati di astronomia: sabato 23 Novembre dalle ore 17:00 alle ore 18:00 c'è un laboratorio scientifico ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Laboratori sotto le stelle a Bari per la Notte dei ricercatori - La centralissima piazza Umberto trasformata in cittadella della scienza, con 95 gazebo dove i ricercatori espongono materiali, scoperte e novità. Secondo ansa.it