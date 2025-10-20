La Volta Buona gli ospiti di Caterina Balivo dal 20 al 24 ottobre
Settimana di grandi temi e protagonisti dell’attualità tra gli ospiti a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre, alle ore 14.00. Le interviste “one to one” di Caterina Balivo offriranno ritratti intensi e autentici. Particolarmente attesa la partecipazione di Antonia Salzano, mamma di Carlo Acutis — proclamato santo il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV — che racconterà la fede, la forza e l’eredità spirituale di suo figlio, divenuto simbolo di una santità giovane e moderna. Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice, parlerà della sua visione del giornalismo contemporaneo, mentre Claudio Gioè, protagonista della quarta stagione di Màkari, in onda la domenica su Rai 1, condividerà aneddoti e anticipazioni sul suo celebre personaggio, lo scrittore di gialli Saverio Lamanna, alle prese con indagini e sentimenti sempre più intrecciati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
