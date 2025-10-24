La volta buona gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre

Settimana in compagnia di nuovi ospiti a La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025 alle 14 su Rai 1. Le interviste one to one condotte dalla padrona di casa offriranno ritratti inediti di volti amati dal pubblico. Gli ospiti di questa settimana. Martina Stella, attualmente in scena con il musical ‘Cantando sotto la pioggia’, si racconterà tra carriera, maternità e nuovi progetti. Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, protagonisti a teatro della commedia ‘Indovina chi viene a cena’, tratta dal film cult interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy, torneranno insieme sul divano arancione del pomeriggio di Rai 1 per condividere aneddoti e curiosità sul loro sodalizio artistico e umano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - La volta buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 27 al 31 ottobre

