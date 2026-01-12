La Vedova Allegra incanta Maranello | l’operetta in scena con Corrado Abbati

Il 13 gennaio, l’auditorium Enzo Ferrari di Maranello ospiterà la rappresentazione de La Vedova Allegra, interpretata dalla compagnia Corrado Abbati. L’evento fa parte della stagione teatrale 2025/2026 organizzata da Ater Fondazione in collaborazione con il Comune di Maranello. Uno spettacolo di operetta che arricchisce il calendario culturale locale, offrendo al pubblico un’occasione per apprezzare un classico del genere in un ambiente di qualità.

