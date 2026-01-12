La storica dimora settecentesca Villa "La Valera" di Arese resterà aperta anche nei prossimi mesi: la giunta comunale ha approvato la proroga dell’accordo per l’utilizzo della villa fino al 31 ottobre 2026. La scelta di continuare in questa direzione nasce dalla volontà di dare continuità a un servizio molto apprezzato dai cittadini, confermando il ruolo della Villa come sede di prestigio per celebrare matrimoni e unioni civili e per lo svolgimento di iniziative culturali ed eventi organizzati dal Comune e aperti al pubblico. Di proprietà privata, chiusa dal 2019, dopo anni di abbandono e degrado la Villa, luogo simbolo della città, ha riaperto lo scorso aprile grazie all’accordo fatto tra Comune e proprietà e in questi mesi ha ospitato tanti matrimoni ma anche appuntamenti culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La Valera”, accordo prorogato. La villa dei matrimoni avanti tutta

